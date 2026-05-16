Montée en puissance des Chinois

La rencontre entre le président étasunien et le président chinois prouve une chose, d'après le chroniqueur Guillaume Lavoie: la Chine reprend ses lettres de noblesse et sa place sur l'échiquier mondial.

À son avis, le rapport de force a changé entre les deux pays, l'administration des États-Unis ayant supplié notamment à la Chine d'acheter ses avions Boeing, du bœuf, et des céréales, ces industries étant malmenées en ce moment au sud de notre frontière.

Pendant ce temps, les Chinois exportent des véhicules électriques à la tonne partout dans le monde, dépassant même leurs ventes de voitures à essence, explique-t-il.

Écoutez la chronique de l'expert en politique américaine, Guillaume Lavoie, samedi, au micro de Denis Lévesque.