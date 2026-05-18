Un rendez-vous manqué?

La rencontre de Christine Fréchette en France concernait des enjeux un peu «de côté» et «techniques», d'après le chroniqueur Philippe Léger.

Même si la première ministre n'avait rien à perdre à se rendre à Paris et à rencontrer le président français, son voyage n'est pas pour autant synonyme de grand succès, selon lui.

Christine Fréchette a-t-elle raté une occasion de se faire remarquer par les Français? Quel impact aura ce voyage sur l'opinion des Québécois? Comment le Québec peut-il accroître ses liens avec les pays d'Europe?

Écoutez la chronique politique de Philippe Léger, lundi, au micro de l'animateur Philippe Cantin.