Violence en ligne et Fierté

À la suite d'une attaque meurtrière survenue en marge de la Fierté de Berlin, Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal reçoivent Raphaël Provost, directeur général d'Ensemble pour le respect de la diversité.

L'intervenant rappelle que la violence envers les communautés LGBTQ+ et la haine en ligne doivent être prises au sérieux, car les propos haineux précèdent souvent les actes.

Sur le terrain, il observe chez les jeunes une grande ouverture, mais aussi une recrudescence de la violence verbale.

À l'approche de Fierté Montréal, M. Provost souligne l'importance de se rassembler, de faire preuve de solidarité et de maintenir le dialogue avec bienveillance.

Écoutez Rafaël Provost, directeur général d'Ensemble pour le respect de la diversité, lundi, lors de l'émission Le midi.