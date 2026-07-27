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Violence en ligne et Fierté

Attaque meurtrière: «Faut absolument prendre au sérieux ce qu'on lit en ligne»

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Entendu dans

Le midi

le 27 juillet 2026 13:40

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Attaque meurtrière: «Faut absolument prendre au sérieux ce qu'on lit en ligne»
Des personnes se rassemblent devant la porte de Brandebourg pour une manifestation de soutien aux personnes LGBTQ+ après qu'une voiture a foncé dans la foule lors de la marche des fiertés à Berlin, le dimanche 26 juillet 2026. / (AP Photo/Markus Schreiber)

À la suite d'une attaque meurtrière survenue en marge de la Fierté de Berlin, Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal reçoivent Raphaël Provost, directeur général d'Ensemble pour le respect de la diversité.

L'intervenant rappelle que la violence envers les communautés LGBTQ+ et la haine en ligne doivent être prises au sérieux, car les propos haineux précèdent souvent les actes.

Sur le terrain, il observe chez les jeunes une grande ouverture, mais aussi une recrudescence de la violence verbale.

À l'approche de Fierté Montréal, M. Provost souligne l'importance de se rassembler, de faire preuve de solidarité et de maintenir le dialogue avec bienveillance.

Écoutez Rafaël Provost, directeur général d'Ensemble pour le respect de la diversité, lundi, lors de l'émission Le midi.

«Il y a deux vitesses en ce moment. Il y a une ouverture incroyable chez nos jeunes [...] Mais il y a aussi en parallèle une violence décomplexée comme jamais.»

Rafaël Provost

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