Lors du tournages des premières scènes

La série Vitrerie Joyal «cartonne» sur Prime Vidéo, comme diraient les Français, une série stressante pour Pierre-Yves Roy-Desmarais, selon ce qu'il a confié à notre chroniqueur Stéphane Leclair.

L'humoriste parle aussi du fait de jouer avec Martin Matte, présence intimidant lors des premiers tournages, mais vite désamorcée par son humour.

Qu'est-ce qui unit les trois personnages principaux de la série?

Écoutez le chroniqueur culturel, Stéphane Leclair, pour le découvrir, dimanche, à l'émission Signé Lévesque.