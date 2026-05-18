Guerre au Moyen-Orient

Alors que des frappes contre l'Iran étaient prévues pour mardi soir, le président Donald Trump a finalement annoncé leur annulation, laissant paraître que des négociations sont en cours.

Ce revirement ferait suite à des demandes pressantes du Qatar, de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis.

Écoutez Valérie Beaudoin, spécialiste de la politique américaine, analyser les tensions entre l'Iran et les États-Unis, lundi, au micro de Philippe Cantin.

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