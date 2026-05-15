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Une rencontre exceptionnelle

Le directeur de la CIA se rend à Cuba

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 15 mai 2026 15:40

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Le directeur de la CIA se rend à Cuba
La chronique américaine de Valérie Beaudoin / Cogeco Média

Alors que la situation humanitaire et énergétique se détériore gravement à Cuba, une visite surprise retient l'attention: celle du directeur de la CIA, qui s'est rendu à La Havane pour des discussions de haut niveau avec le gouvernement cubain.

Ce rapprochement survient alors que Donald Trump multiplie les menaces d'interventions musclées contre le régime cubain, évoquant même une opération similaire à celle menée contre Nicolas Maduro au Vénézuela. 

Cette visite survient alors que le président américain termine son voyage diplomatique en Chine.

Écoutez Valérie Beaudoin analyser les dessous de cette visite diplomatique et le bilan du voyage de Donald Trump en Chine, vendredi après-midi, à l'émission de Philippe Cantin.

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