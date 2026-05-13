Kimi Antonelli en tête du classement en F1

À l'approche du Grand Prix de Montréal, on discute de la rivalité quelque peu inattendue chez Mercedes entre George Russell et la recrue Kimi Antonelli, actuellement meneur du Championnat du monde de Formule 1.
Écoutez Alex Tagliani commenter cette situation avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- George Russell n'est plus le pilote numéro 1 chez Mercedes;
- Soutenu par l’ingénieur Bono, Kimi Antonelli n'a pas du tout l'air d'être une recrue sur le circuit;
- On aborde les difficultés techniques d’Aston Martin liées aux changements de réglementation en Formule 1.