Après une lourde défaite

À l'approche du match décisif contre les Sabres de Buffalo, le chroniqueur Jérémie Rainville essaie d'oublier son inquiétude quant à la gestion des séries par les Canadiens de Montréal.

Après avoir raté une occasion de fermer la série contre le Lightning et maintenant contre Buffalo, Rainville estime que la troupe de Martin St-Louis s'expose à des risques inutiles en laissant ses adversaires reprendre vie.

Écoutez Jérémie Rainville, animateur de Bonsoir les sportifs, décrire l'ambiance dans les bureaux de Cogeco, lundi, au Québec maintenant.

Jérémie Rainville rappelle toutefois que, malgré la déception du dernier match, le 98.5 se prépare à accueillir les partisans du CH pour un 8e «Watch Party» à la Place Bonaventure.

L'engouement demeure à son comble, alors que les billets pour l'événement se sont envolés en seulement six minutes ce matin.