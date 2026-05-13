L'Alliance de Montréal est de retour

Si les séries éliminatoires de la NBA vont bon train, à Montréal, c'est le retour de l'Alliance cette semaine.
Écoutez à ce sujet le président de l’Alliance de Montréal, Mark Weightman, et le joueur vedette Quincy Guerrier, au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Une cinquième saison pour l'Alliance de Montréal;
- La saison - de 24 matchs - commence le vendredi 15 mai, à l’auditorium de Verdun;
- Weightman souligne l’importance de la chimie d’équipe, du développement du talent local et de la promotion du basketball à Montréal face à la concurrence du hockey.;
- Guerrier insiste sur la fierté de jouer devant sa famille, l’ambiance unique des partisans montréalais et l’objectif commun de gagner un championnat.