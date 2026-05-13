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L'Alliance de Montréal est de retour

«Le but ultime, c'est de gagner» -Quincy Guerrier

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 13 mai 2026 20:36

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«Le but ultime, c'est de gagner» -Quincy Guerrier
Quincy Guerrier et Mark Weightman / Cogeco Média

Si les séries éliminatoires de la NBA vont bon train, à Montréal, c'est le retour de l'Alliance cette semaine.

Écoutez à ce sujet le président de l’Alliance de Montréal, Mark Weightman, et le joueur vedette Quincy Guerrier, au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Une cinquième saison pour l'Alliance de Montréal;
  • La saison - de 24 matchs - commence le vendredi 15 mai, à l’auditorium de Verdun;
  • Weightman souligne l’importance de la chimie d’équipe, du développement du talent local et de la promotion du basketball à Montréal face à la concurrence du hockey.;
  • Guerrier insiste sur la fierté de jouer devant sa famille, l’ambiance unique des partisans montréalais et l’objectif commun de gagner un championnat.

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