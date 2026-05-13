L'Alliance de Montréal est de retour

Si les séries éliminatoires de la NBA vont bon train, à Montréal, c'est le retour de l'Alliance cette semaine.

Écoutez à ce sujet le président de l’Alliance de Montréal, Mark Weightman, et le joueur vedette Quincy Guerrier, au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

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