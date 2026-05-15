Cette semaine, pour cette nouvelle édition de Ça sent la coupe, Mario Langlois et Pierre Gervais reçoivent les chanteurs Loud, Ajust, Marc Hervieux et Sébastien Fréchette (Biz), ainsi que l'acteur Paul Doucet.

Des fans et amateurs de sports de tous les âges qui en ont beaucoup à dire sur la série Canadiens-Buffalo et l'espoir du Tricolore d'accéder aux grands honneurs.

Écoutez Loud, Ajust, Marc Hervieux, Sébastien Fréchette (Biz) et Paul Doucet en cette frénésie des séries, au micro de Mario Langlois et de Pierre Gervais, dans Les amateurs de sports.

Les commentaires des invités

Loud:

«Le hockey au Québec n’est pas juste du hockey. C'est tellement relié à notre identité, puis c'est une fierté nationale»;

À propos des Canadiens: «Ce n’est pas une équipe cendrillon. J'ai l'impression qu'on a le parcours le plus difficile des séries.»

Ajust:

Par rapport au 5e match du CH contre les Sabres: «Une belle preuve d’intelligence de Martin St-Louis et d’humilité de se rallier à son groupe d’adjoints pour prendre la décision (ou non) de retirer Jakub Dobes»;

«Il n’y a aucun record qui n’est pas à la portée de Lane Hutson. Quel joueur!»;

«Le CH a fini avec 106 pts, mais pour une raison que j'ignore, est encore une équipe sous-estimée. Une équipe underdog avec autant de talent, c’est épeurant!»

Marc Hervieux:

«Dobes est spectaculaire. Il n’est pas le même gardien, pas la même personne qu’en début de saison!»;

Sur les chances de la Sainte Flanelle de remporter la coupe Stanley: «Il n’y a pas de raison de ne pas y croire.»

Biz

«Après le renvoi du filet d’Alex Lyon, je me suis dit, ‘‘C’est terminé Buffalo!’’»;

«Pour porter le flambeau, il n’est pas obligatoire d’avoir gagné la Coupe Stanley. Il suffit de pouvoir soulever la foule et de motiver les troupes!»;

«Je ne sais pas c’est quoi la limite pour Lane Hutson!»;

«Il n’y a rien de plus unificateur que le hockey [...] La Coupe Stanley, un projet de société en ce moment»;

«Il n’y a rien de plus intéressant que de voir Lane Hutson jouer. Le joueur le plus talentueux depuis Guy Lafleur.»

Paul Doucet: