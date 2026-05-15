Sixième match de la série à domicile

À l'approche du 6e match entre les Canadiens et les Sabres, le Premier trio se réunit pour commenter les performances de la Sainte Flanelle à ce stade-ci des séries.

Écoutez l'animateur Mario Langlois accompagné des membres du premier trio, les chroniqueurs sportifs Stéphane Waite, Tony Marinaro et Meeker Guerrier, vendredi soir.

Analyse du match de jeudi soir

Meeker Guerrier:

«Buffalo, c'est la deuxième équipe, la plus jeune. Le Canadien, la plus jeune en séries. Et pourtant, [jeudi], l'équipe la plus mature, c'était le Canadien de Montréal»

Stéphane Waite:

«J'étais tellement content [qu’on ait demandé l’avis à Marco Marciano, pour savoir si on retirait Dobes ou non]»;

«Il faut une raison majeure pour changer un gardien, à 3-0 je le fais, pas à 3-2!»

Tony Marinaro:

«Les joueurs vedettes des Sabres ne sont pas capables d'être tous bons en même temps»

Qui des Canadiens ou des Sabres est le plus en mesure de l'emporter samedi?

Meeker Guerrier:

«Les Canadiens ne sont pas trop forts pour les Sabres, mais sont supérieurs à eux.»

Tony Marinaro:

«Je gage de la maison que les Canadiens gagnent samedi et éliminent les Sabres.»

Stéphane Waite:

«On va voir deux gardiens de Buffalo qui ne sont pas en confiance demain, c’est excellent!»;

«Le Canadien domine à peu près dans tous les aspects du match. Gardien de but. Discipline. Face off. Powerplay. Le Canadien est juste une meilleure équipe.»

Que penser de la performance de Philip Danault?

Meeker Guerrier:

«Depuis son arrivée, Philip Danault n’a cessé de s’améliorer. Son pourcentage au cercle des mises en jeu est juste phénoménal.»

Tony Marinaro:

«Phillip Danault rend tout le monde meilleur autour de lui.»

Autres sujets abordés