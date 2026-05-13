Les Canadiens de Montréal ont présenté une fiche de 1 en 7 en avantage numérique contre les Sabres de Buffalo, mardi.
Comment solutionner ce problème?
Écoutez à ce sujet Antoine Roussel, présent à Buffalo, tenter de répondre à cette question avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Selon l'ancien joueur, tout est une question d'ajustement.
«Il faut que tu sois prêt à changer la façon dont tu opères. Par contre, si tu arrives avec des jeux, des patrons différents et que tu fais des choses complètement différentes, l'autre équipe n'est pas nécessairement prête pour ça.»
«C'est à l'avantage numérique de dicter le ton», assure-t-il.
Les sujets discutés
- Pas question de changer les membres de la première vague de l'avantage numérique à ce moment de l'année, assure Roussel;
- «Je garderais la même unité, mais je déplace les joueurs: Slafkovsky devant le but et Demidov dans le milieu»;
- Roussel n'aime pas la manière de Mike Matheson (un genou sur la patinoire) de tenter de couper des passes.
- Roussel n'est pas sûr que les joueurs des Sabres sont prêts à se sacrifier autant pour Lindy Ruff que ceux des Canadiens pour Martin St-Louis.