Les Canadiens de Montréal ont présenté une fiche de 1 en 7 en avantage numérique contre les Sabres de Buffalo, mardi.

Comment solutionner ce problème?

Écoutez à ce sujet Antoine Roussel, présent à Buffalo, tenter de répondre à cette question avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Selon l'ancien joueur, tout est une question d'ajustement.

«Il faut que tu sois prêt à changer la façon dont tu opères. Par contre, si tu arrives avec des jeux, des patrons différents et que tu fais des choses complètement différentes, l'autre équipe n'est pas nécessairement prête pour ça.»

«C'est à l'avantage numérique de dicter le ton», assure-t-il.

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