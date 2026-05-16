Canadiens-Sabres, sixième match

Les Canadiens de Montréal peuvent éliminer les Sabres de Buffalo, samedi soir, au Centre Bell, lors du sixième match de la demi-finale de l'Association de l'Est.

Le Tricolore a toutefois une fiche déficitaire à domicile (2-3) depuis le début des séries, tandis que les Sabres ont un dossier positif (3-1) à l'étranger.

Écoutez Martin McGuire et Dany Dubé avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

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