Canadiens-Sabres, sixième match

Les Canadiens de Montréal peuvent éliminer les Sabres de Buffalo, samedi soir, au Centre Bell, lors du sixième match de la demi-finale de l'Association de l'Est.
Le Tricolore a toutefois une fiche déficitaire à domicile (2-3) depuis le début des séries, tandis que les Sabres ont un dossier positif (3-1) à l'étranger.
Écoutez Martin McGuire et Dany Dubé avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Selon Martin McGuire, les Canadiens ont les outils pour gagner ce 6e match;
- Dany Dubé: «Les Canadiens jouent mieux à l'étranger qu'à la maison»;
- Dany Dubé: «Le Canadien va vraiment essayer de prendre le contrôle du match rapidement»;
- On s'attend à des changements du côté des Sabres en défense;
- Martin McGuire: «Le premier trio des Sabres se fait dévorer par les Canadiens»;
- La ligne du centre des Canadiens a eu le dessus sur celle des Sabres
- Dany Dubé: «Nos défenseurs sont bien meilleurs que les leurs et les Sabres peinent à concrétiser leurs temps forts»;
- Le Tricolore compense l'absence d'un deuxième centre offensif grâce à Lane Hutson et avec la cohésion de l'équipe.