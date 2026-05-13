L'argent et record mondial au 4X100 relais mixte

La sprinteuse canadienne Audrey Leduc connaît un excellent début de saison sur les pistes.
Écoutez Audrey Leduc commenter ses plus récents succès en athlétisme auprès de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Audrey Leduc a remporté des médailles d'argent au 4x100m relais féminin et au 4x100m mixte (une nouvelle épreuve) lors de lors de compétitions en Jamaïque.
- Le relais canadien mixte a d'ailleurs détenu pour quelques minutes le record du monde, grâce au dernier relais exceptionnel de Leduc;
- La sprinteuse donne des explications techniques de ces courses qui ont mené à des médailles.
- Un partenariat avec Adidas vient tout en exprimant sa motivation pour les Jeux de Los Angeles 2028.