L'oeil ne voit pas toujours ce que les statistiques avancées disent.

Écoutez le spécialiste des statistiques avancées Billy Bertrand se pencher sur les chiffres des Canadiens avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

À priori, Billy Bertrand estime que tout est au beau fixe pour le Tricolore.

«Je n'ai pas vraiment vu quelque chose qui m'inquiète pour Montréal», dit-il.

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