 Aller au contenu
Statistiques avancées

«Je n'ai pas vraiment vu quelque chose qui m'inquiète» -Billy Bertrand

par 98.5 Sports

0:00
5:16

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 13 mai 2026 20:03

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«Je n'ai pas vraiment vu quelque chose qui m'inquiète» -Billy Bertrand
L'arrêt spectaculaire de Jakub Dobes face à Konsta Helenius. / PC/Graham Hughes

L'oeil ne voit pas toujours ce que les statistiques avancées disent.

Écoutez le spécialiste des statistiques avancées Billy Bertrand se pencher sur les chiffres des Canadiens avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

À priori, Billy Bertrand estime que tout est au beau fixe pour le Tricolore.

«Je n'ai pas vraiment vu quelque chose qui m'inquiète pour Montréal», dit-il.

Les sujets discutés

  • Les Canadiens ont dominé le temps de possession, les tirs et les buts attendus, même à cinq contre cinq;
  • On discute du rôle d'Ivan Demidov en avantage numérique
  • Un joueur plus complémetaire à Demidov ne nuira pas.

Vous aimerez aussi

«Dur à croire qu'on a marqué un seul but en avantage numérique» -Martin St-Louis
Le hockey des Canadiens
«Dur à croire qu'on a marqué un seul but en avantage numérique» -Martin St-Louis
0:00
15:16
«Ils ont vraiment bien fait pour bloquer beaucoup de tirs» -Mike Matheson
Le hockey des Canadiens
«Ils ont vraiment bien fait pour bloquer beaucoup de tirs» -Mike Matheson
0:00
9:26
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
«C’est énorme pour notre équipe» -Danièle Sauvageau
Rattrapage
La victoire qualifiée pour la finale de la LPHF
«C’est énorme pour notre équipe» -Danièle Sauvageau
«J'ai hâte de voir le vrai Demidov en séries» -José Théodore
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Ivan Demidov ne le convainc pas
«J'ai hâte de voir le vrai Demidov en séries» -José Théodore
«Les Canadiens étaient en bonne position, mais pas alertes» -Dany Dubé
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Le revers contre les Sabres
«Les Canadiens étaient en bonne position, mais pas alertes» -Dany Dubé
«C'est le club le plus excitant qu'ils ont vu dans leur vie» -Gilbert Delorme
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Pour les moins de 40 ans
«C'est le club le plus excitant qu'ils ont vu dans leur vie» -Gilbert Delorme
«Dobes a l'air tellement en confiance» -José Théodore
Rattrapage
Canadiens de Montréal
L'ancien gardien du Tricolore est impressionné
«Dobes a l'air tellement en confiance» -José Théodore
«Peut-être qu'on va avoir plusieurs équipes qui vont pouvoir se battre»
Rattrapage
Grand Prix du Canada
«Peut-être qu'on va avoir plusieurs équipes qui vont pouvoir se battre»
Le CF Montréal est méconnaissable en défensive
Rattrapage
Quatre victoires en cinq matchs
Le CF Montréal est méconnaissable en défensive
Avec Jacob Fowler, l'histoire aurait probablement été différente
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Le Rocket de Laval éliminé
Avec Jacob Fowler, l'histoire aurait probablement été différente
«Je ne veux pas la balayer en dessous du tapis» -André Tourigny
Rattrapage
Canadiens de Montréal
La douleur de la défaite au premier tour
«Je ne veux pas la balayer en dessous du tapis» -André Tourigny
«Les Canadiens sont devenus un club intimidant» -Tony Marinaro
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Tout est possible avec Dobes au sommet de sa forme
«Les Canadiens sont devenus un club intimidant» -Tony Marinaro
Pourquoi le Canadien devient-il de plus en plus dangereux?
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Temps d'arrêt
Pourquoi le Canadien devient-il de plus en plus dangereux?
«On a confiance avec ce qu'on a dans notre vestiaire» -Alexandre Carrier
Rattrapage
Canadiens de Montréal
L'unité défensive des Canadiens
«On a confiance avec ce qu'on a dans notre vestiaire» -Alexandre Carrier
«Les Canadiens ont été l'équipe la plus constante» -Denis Gauthier
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Troisième match Canadiens-Sabres
«Les Canadiens ont été l'équipe la plus constante» -Denis Gauthier
«Reste dans ton match» -Stéphane Waite
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Jakub Dobes qui réplique aux adversaires
«Reste dans ton match» -Stéphane Waite