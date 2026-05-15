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Las Vegas privé de son 2e choix au repêchage

«Enfin un coup de massue sur John Tortorella», -Martin McGuire

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 15 mai 2026 18:58

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Martin McGuire
Martin McGuire
«Enfin un coup de massue sur John Tortorella», -Martin McGuire
John Tortorella (en haut à droite) est reconnu pour être un entraîneur particulièrement hargneux dans la LNH / La Presse Canadienne / Darryl Dyck

Qualifiant John Tortorella d'«arrogant», Martin McGuire applaudit la décision de la Ligue nationale de donner une amende de 100 000 dollars à l'entraîneur des Golden Knights de Las Vegas et surtout, de priver l'équipe de leur choix de 2e ronde au prochain repêchage.

La LNH a sanctionné Tortorella puisqu'il a fermé la porte aux médias à la suite de sa victoire contre les Ducks d'Anaheim, jeudi, officiellement éliminés en séries éliminatoires.

Écoutez le descripteur des Canadiens au réseau Cogeco Média, Martin McGuire, analyser le tout, vendredi, aux Amateurs de sports.

Autre sujet abordé

  • L'analyse de Martin McGuire du match #5 Canadiens-Sabres et ses prédictions pour celui de samedi.

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