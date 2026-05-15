Las Vegas privé de son 2e choix au repêchage

Qualifiant John Tortorella d'«arrogant», Martin McGuire applaudit la décision de la Ligue nationale de donner une amende de 100 000 dollars à l'entraîneur des Golden Knights de Las Vegas et surtout, de priver l'équipe de leur choix de 2e ronde au prochain repêchage.

La LNH a sanctionné Tortorella puisqu'il a fermé la porte aux médias à la suite de sa victoire contre les Ducks d'Anaheim, jeudi, officiellement éliminés en séries éliminatoires.

Écoutez le descripteur des Canadiens au réseau Cogeco Média, Martin McGuire, analyser le tout, vendredi, aux Amateurs de sports.

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