Mission diplomatique en France

La première ministre du Québec, Christine Fréchette, est de passage en France pour rencontrer le président Emmanuel Macron.

Son voyage est aussi une occasion pour elle de faire connaissance avec le milieu économique français, explique la chroniqueuse Michèle Boisvert.

Par ailleurs, un article paru dans La Presse fait réagir, alors que le délégué général du Québec à Paris, Henri-Paul Rousseau, semble remettre en question la stratégie de Mme Fréchette de l'autre côté de l'Atlantique.

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert aborder les enjeux de cette visite, lundi, au micro de l'animateur Philippe Cantin.

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