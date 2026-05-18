La riposte ukrainienne sur la Russie

La Russie s'est de nouveau attaquée à l'Ukraine, faisant 24 morts et plusieurs dizaine de blessés, la semaine dernière.

Kiev a riposté de façon majeure sur Moscou, touchant des installations pétrolières avec près de 600 drones et des missiles.

Selon Tetyana Ogarkova, de l'ONG Ukraine Crisis Media Center, la Russie commence à voir le début d'une contre-attaque qui discrédite son régime.

Tetyana Ogarkova, responsable du département international de l'ONG Ukraine Crisis Media Center, expliquer le tout, lundi, au Québec maintenant.