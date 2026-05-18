La riposte ukrainienne sur la Russie

La Russie s'est de nouveau attaquée à l'Ukraine, faisant 24 morts et plusieurs dizaine de blessés, la semaine dernière.
Kiev a riposté de façon majeure sur Moscou, touchant des installations pétrolières avec près de 600 drones et des missiles.
Selon Tetyana Ogarkova, de l'ONG Ukraine Crisis Media Center, la Russie commence à voir le début d'une contre-attaque qui discrédite son régime.
Tetyana Ogarkova, responsable du département international de l'ONG Ukraine Crisis Media Center, expliquer le tout, lundi, au Québec maintenant.
«C'est une très belle démonstration que celui qui sème le vent, récolte la tempête, et donc que la guerre commence à retourner sur le territoire russe. Et malgré tout l'effort, Poutine n'est pas capable de protéger la capitale [russe]. Donc c'est une immense gifle à leur volonté de continuer la guerre. Il est temps de passer à la véritable diplomatie, puisqu'il y a beaucoup plus de symétrie dans les frappes aujourd'hui qu'il y a un an.»