Lady Gaga et son spectacle secret Requiem, lors duquel elle a invité 2000 spectateurs, fait exploser les audiences sur la plateforme Apple TV.

Sa prestation se voulait en quelque sorte être «des funérailles» de la tournée de son dernier album MAYHEM.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp détailler le tout, lundi, à l'émission Le Québec maintenant.

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