Après la dure défaite des Canadiens

Les joueurs des Canadiens de Montréal devront avoir un bon moral s'ils veulent espérer gagner le match de lundi soir, contre les Sabres, qui permettra à l'équipe gagnante de se rendre en finale de Conférence.

Peu importe le nombre de buts que le CH aura, l'important, c'est que l'équipe l'emporte au bout des sept matchs disputés, explique Meeker Guerrier.

Écoutez le chroniqueur sportif Meeker Guerrier mettre la table pour le dernier match de la série Canadiens-Sabres, lundi, au Québec maintenant.

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