 Aller au contenu
Après la dure défaite des Canadiens

«Il faut se sortir de cette torpeur-là» -Meeker Guerrier

par 98.5

0:00
4:48

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 18 mai 2026 16:00

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
«Il faut se sortir de cette torpeur-là» -Meeker Guerrier
Esprit sportif / Cogeco Média

Les joueurs des Canadiens de Montréal devront avoir un bon moral s'ils veulent espérer gagner le match de lundi soir, contre les Sabres, qui permettra à l'équipe gagnante de se rendre en finale de Conférence.

Peu importe le nombre de buts que le CH aura, l'important, c'est que l'équipe l'emporte au bout des sept matchs disputés, explique Meeker Guerrier.

Écoutez le chroniqueur sportif Meeker Guerrier mettre la table pour le dernier match de la série Canadiens-Sabres, lundi, au Québec maintenant.

Autres sujets abordés

  • La Victoire pourrait gagner la Coupe Walter, lundi, contre la Charge d'Ottawa, alors que le match débutera dès 18h;
  • Le Canada l'a emporté face au Danemar, lors du championnat Championnat mondial de hockey, lundi, en Suisse;
  • «Ça sent la F1!»: des activités avant le Grand Prix.

Vous aimerez aussi

Le Stade olympique sera-t-il prêt à accueillir le CF Montréal l'hiver prochain?
Le Québec maintenant
Le Stade olympique sera-t-il prêt à accueillir le CF Montréal l'hiver prochain?
0:00
3:33
«Palé hockey» pour s'introduire aux matchs des Canadiens
Signé Lévesque
«Palé hockey» pour s'introduire aux matchs des Canadiens
0:00
2:58
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Le délégué général du Québec doute de la stratégie de Fréchette: «C'est bizarre»
Rattrapage
Mission diplomatique en France
Le délégué général du Québec doute de la stratégie de Fréchette: «C'est bizarre»
Donald Trump reporte encore des frappes en Iran
Rattrapage
Guerre au Moyen-Orient
Donald Trump reporte encore des frappes en Iran
Washington suspend un comité de défense avec le Canada
Rattrapage
Puni pour le discours de Carney à Davos
Washington suspend un comité de défense avec le Canada
Christine Fréchette à Paris: «C'était pas mauvais, mais pas extraordinaire»
Rattrapage
Un rendez-vous manqué?
Christine Fréchette à Paris: «C'était pas mauvais, mais pas extraordinaire»
Jérémie Rainville a l'esprit d'un poisson rouge pour garder espoir
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Après une lourde défaite
Jérémie Rainville a l'esprit d'un poisson rouge pour garder espoir
«Dobes est enfermé dans sa bulle aujourd'hui» -Martin McGuire
Rattrapage
Canadiens de Montréal
7e match de la série Canadiens-Sabres
«Dobes est enfermé dans sa bulle aujourd'hui» -Martin McGuire
Que faut-il savoir de la nouvelle épidémie d'Ebola?
Rattrapage
L'OMS lance une alerte internationale
Que faut-il savoir de la nouvelle épidémie d'Ebola?
Un spectacle secret de Lady Gaga en tête des audiences d'Apple TV
Rattrapage
«Requiem»
Un spectacle secret de Lady Gaga en tête des audiences d'Apple TV
Les États-Unis se retirent d'une commission de défense avec le Canada
Rattrapage
Veulent-ils faire mal à leurs alliés?
Les États-Unis se retirent d'une commission de défense avec le Canada
La victoire du CH «dépend de Dobes», selon Dany Dubé
Rattrapage
Canadiens de Montréal
7e match contre les Sabres
La victoire du CH «dépend de Dobes», selon Dany Dubé
Attaque sur Moscou: «Une immense gifle à leur volonté de continuer la guerre»
Rattrapage
La riposte ukrainienne sur la Russie
Attaque sur Moscou: «Une immense gifle à leur volonté de continuer la guerre»
White Lotus s’invite à Cannes: le festival devient un plateau de tournage
Rattrapage
Quand la fiction rejoint la réalité
White Lotus s’invite à Cannes: le festival devient un plateau de tournage
Visite de Christine Fréchette en France: «Ça ne peut qu'être positif pour elle»
Rattrapage
Rencontre avec Macron et des industries françaises
Visite de Christine Fréchette en France: «Ça ne peut qu'être positif pour elle»
Kevin Raphael fait vibrer les partisans du CH avec ses résumés de match
Rattrapage
Commentateur haïtien
Kevin Raphael fait vibrer les partisans du CH avec ses résumés de match