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Puni pour le discours de Carney à Davos

Washington suspend un comité de défense avec le Canada

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 18 mai 2026 17:30

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Dimitri Soudas
Dimitri Soudas
Washington suspend un comité de défense avec le Canada
Le fédéral dans l'œil de Dimitri Soudas / Cogeco Média

Dans un geste inattendu, les États-Unis ont annoncé la suspension de la Commission permanente mixte de défense, le plus vieux comité de défense en Amérique du Nord.

Cette décision, communiquée par le sous-secrétaire à la Défense Eldridge Colby, est perçue comme une réponse directe aux critiques de Mark Carney envers l'ordre mondial lors du sommet de Davos.

Écoutez Dimitri Soudas, analyste politique, faire le point sur la situation, lundi après-midi, à l'émission de Philippe Cantin.

Cette tension diplomatique soulève des questions sur l'autonomie du Canada face à son voisin du Sud. Mark Carney souhaite-t-il transformer le pays qu'il dirige en une puissance moyenne et autonome?

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