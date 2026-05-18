Alors que les Canadiens de Montréal s'apprêtent à disputer un match crucial lundi soir, Kevin Raphael revient sur le succès monstre de ses résumés de matchs où il interprète un commentateur haïtien.

Grand amateur de hockey, il explique que c'est devant l'enthousiasme généré par le 50e but de Cole Caufield qu'il a décidé de replonger dans ce personnage qui l'a fait connaître il y a une dizaine d'années.

Écoutez l'entrevue de l'animateur, humoriste et commentateur de la WWE sur Netflix, lundi après-midi, à l'émission Le Québec maintenant.