L'ancien gardien du Tricolore est impressionné

Depuis la dernière conversation entre Mario Langlois et José Théodore, les Canadiens de Montréal ont remporté deux éclatantes victoires.

Écoutez l'ancien gardien des Canadiens de Montréal commenter l'allure de la série entre le Tricolore et les Sabres de Buffalo avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

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