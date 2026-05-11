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L'ancien gardien du Tricolore est impressionné

«Dobes a l'air tellement en confiance» -José Théodore

par 98.5 Sports

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19:23

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 11 mai 2026 20:06

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«Dobes a l'air tellement en confiance» -José Théodore
Droit au but avec José Théodore / Cogeco Média

Depuis la dernière conversation entre Mario Langlois et José Théodore, les Canadiens de Montréal ont remporté deux éclatantes victoires.

Écoutez l'ancien gardien des Canadiens de Montréal commenter l'allure de la série entre le Tricolore et les Sabres de Buffalo avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les commentaires de sujets discutés par José Théodore

  • «Même si le Canadien a accordé le premier but, je ne paniquais pas»;
  • «On dirait le même niveau d'énergie que 1993»;
  • «Je suis obligé d'admettre que Dobes m'impressionne. C'est le jour et la nuit avec le début de saison»;
  • L'importance des joueurs de soutien;
  • Les souvenirs de José de 1993;
  • La gestion de la pression médiatique;
  • La charge aux dépens de Dobes;
  • L’influence du public montréalais sur la LNH et les cotes d’écoute américaines.

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