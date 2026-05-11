Le Grand Prix du Canada de F1 qui aura lieu les 22, 23 et 24 mai au circuit Gilles-Villeneuve, à Montréal, avec la nouveauté d'une course sprint.

Écoutez le pilote Alex Tagliani commencer à brosser le portrait de ce qui pourrait attendre les amateurs au Grand Prix du Canada de F1.

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