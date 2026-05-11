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Grand Prix du Canada

«Peut-être qu'on va avoir plusieurs équipes qui vont pouvoir se battre»

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 11 mai 2026 20:59

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Alex Tagliani
Alex Tagliani
«Peut-être qu'on va avoir plusieurs équipes qui vont pouvoir se battre»
Alex Tagliani / Cogeco Média

Le Grand Prix du Canada de F1 qui aura lieu les 22, 23 et 24 mai au circuit Gilles-Villeneuve, à Montréal, avec la nouveauté d'une course sprint.

Écoutez le pilote Alex Tagliani commencer à brosser le portrait de ce qui pourrait attendre les amateurs au Grand Prix du Canada de F1.

Les sujets discutés

  • Tagliiani pense que les amateurs vont vraiment apprécier avoir deux courses;
  • Selon lui, Mercedes a moins d'avance sur les autres écuries qu'en début de saison et il s'attend à une compétition plus corsée;
  • La compétition serrée entre McLaren, Red Bull, Ferrari et Mercedes en raison de  l'impact des nouvelles réglementations;
  • L’importance de l’événement pour le sport automobile canadien;
  • Tagliani souligne la fierté d’accueillir la Formule 1 à Montréal et l’ambiance festive attendue en ville, alors que plusieurs pilotes arriveront tôt après le Grand Prix de Miami.

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