Le Grand Prix du Canada de F1 qui aura lieu les 22, 23 et 24 mai au circuit Gilles-Villeneuve, à Montréal, avec la nouveauté d'une course sprint.
Écoutez le pilote Alex Tagliani commencer à brosser le portrait de ce qui pourrait attendre les amateurs au Grand Prix du Canada de F1.
Les sujets discutés
- Tagliiani pense que les amateurs vont vraiment apprécier avoir deux courses;
- Selon lui, Mercedes a moins d'avance sur les autres écuries qu'en début de saison et il s'attend à une compétition plus corsée;
- La compétition serrée entre McLaren, Red Bull, Ferrari et Mercedes en raison de l'impact des nouvelles réglementations;
- L’importance de l’événement pour le sport automobile canadien;
- Tagliani souligne la fierté d’accueillir la Formule 1 à Montréal et l’ambiance festive attendue en ville, alors que plusieurs pilotes arriveront tôt après le Grand Prix de Miami.