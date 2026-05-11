Quatre victoires en cinq matchs

Tous types de matchs confondus (MLS, Championnat canadien), le CF Montréal vient de remporter quatre de ses cinq plus récents duels.
Écoutez à ce sujet l'ancien capitaine de l'Impact de Montréal, Patrice Bernier, au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Le CF Montréal a remporté quatre de ses cinq plus récents matchs;
- La formation montréalaise est méconnaissable en défensive: 19 buts accordés en sept matchs avec l'entraîneur Marco Donadel, mais quatre buts en quatre duels (en MLS) avec Philippe Eullaffroy;
- Trois équipes québécoises en Championnat canadien;
- Les Roses de Montréal n'ont pas perdu un match (3-0) cette saison.