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Quatre victoires en cinq matchs

Le CF Montréal est méconnaissable en défensive

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 11 mai 2026 20:51

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Le CF Montréal est méconnaissable en défensive
Les joueurs du CF Montréal célèbrent le but de Daniel Rios. / PC/Graham Hughes

Tous types de matchs confondus (MLS, Championnat canadien), le CF Montréal vient de remporter quatre de ses cinq plus récents duels.

Écoutez à ce sujet l'ancien capitaine de l'Impact de Montréal, Patrice Bernier, au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Le CF Montréal a remporté quatre de ses cinq plus récents matchs;
  • La formation montréalaise est méconnaissable en défensive: 19 buts accordés en sept matchs avec l'entraîneur Marco Donadel, mais quatre buts en quatre duels (en MLS) avec Philippe Eullaffroy;
  • Trois équipes québécoises en Championnat canadien;
  • Les Roses de Montréal n'ont pas perdu un match (3-0) cette saison.

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