Pour les moins de 40 ans

L'ancien joueur des Canadiens, Gilbert Delorme, n'en revient pas de l'ambiance et de l'engouement des partisans auprès des Canadiens de Montréal.
Écoutez Gilbert Delorme commenter les performances des Canadiens de Montréal en séries éliminatoires avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Delorme évoque l’enthousiasme des partisans au Centre Bell;
- On discute de la performance remarquable du gardien Jakub Dobes;
- Delorme prédit une victoire du Canadien;
- Il pense que Guy Carbonneau portera le flambeau lors de la cérémonie d'avant-match.