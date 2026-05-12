Pour les moins de 40 ans

L'ancien joueur des Canadiens, Gilbert Delorme, n'en revient pas de l'ambiance et de l'engouement des partisans auprès des Canadiens de Montréal.

Écoutez Gilbert Delorme commenter les performances des Canadiens de Montréal en séries éliminatoires avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

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