En avance 3-2 dans la série

Malgré un début de match chaotique où Jakub Dobes a accordé trois buts sur seulement quatre tirs, le Tricolore a orchestré une remontée spectaculaire pour finalement l'emporter 6-3 face aux Sabres, jeudi soir, à Buffalo.

Les Canadiens mènent la série 3-2 et pourraient éliminer leurs rivaux samedi soir à Montréal.

Écoutez le chroniqueur sportif analyser, vendredi matin, la victoire des hommes de Martin St-Louis.

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