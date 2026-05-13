La victoire qualifiée pour la finale de la LPHF

En raison de sa victoire de 2-1 contre le Frost du Minnesota, mardi, à la Place Bell, la Victoire de Montréal s'est qualifiée pour sa première finale de la Ligue professionnelle de hockey féminin.
Écoutez la directrice générale de la Victoire, Danièle Sauvageau, commenter cette première avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
La formation montréalaise affrontera en finale la Charge d'Ottawa, dans une série pouvant aller jusqu'à cinq matchs, et ce, dès jeudi soir, à la Place Bell.
Les sujets discutés
- Sauvageau est évidemment très heureuse, très fière des joueuses et du groupe d'entraîneurs;
- Selon elle, la profondeur était ce que la Victoire avait de mieux sous la main.
- «Cette bande de femme a vraiment tout donné!»
- La qualification pour la finale: «Ça représente trois ans de travail. C’est la raison pour laquelle on le fait à tous les jours»;
- «C’est énorme pour notre équipe, c’est plus grand que j’aurais pu l’imaginer»