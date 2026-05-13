La victoire qualifiée pour la finale de la LPHF

En raison de sa victoire de 2-1 contre le Frost du Minnesota, mardi, à la Place Bell, la Victoire de Montréal s'est qualifiée pour sa première finale de la Ligue professionnelle de hockey féminin.

Écoutez la directrice générale de la Victoire, Danièle Sauvageau, commenter cette première avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

La formation montréalaise affrontera en finale la Charge d'Ottawa, dans une série pouvant aller jusqu'à cinq matchs, et ce, dès jeudi soir, à la Place Bell.

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