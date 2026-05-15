Se ressaisir dans le chaos

Après un début de match rocambolesque marqué par cinq buts en première période, le Canadien de Montréal a su resserrer son jeu pour l'emporter contre les Sabres de Buffalo.

Malgré une couverture d’homme à homme parfois déficiente, le Tricolore a pu compter sur la performance magistrale de Dobes, qui a bloqué 32 tirs consécutifs après avoir cédé trois buts sur quatre lancers.

Écoutez le chroniqueur sportif, Meeker Guerrier, revenir sur les performances du CH lors du 5e match contre les Sabres, vendredi après-midi, à l'émission de Philippe Cantin.

Pour le chroniqueur, la victoire de jeudi témoigne d'une maturité grandissante au sein de la jeune troupe de Martin St-Louis, qui mène désormais la série 3 à 2.

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