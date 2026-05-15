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Se ressaisir dans le chaos

«Le Canadien a atteint une certaine maturité» -Meeker Guerrier

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 15 mai 2026 16:17

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
«Le Canadien a atteint une certaine maturité» -Meeker Guerrier
Esprit sportif / Cogeco Média

Après un début de match rocambolesque marqué par cinq buts en première période, le Canadien de Montréal a su resserrer son jeu pour l'emporter contre les Sabres de Buffalo.

Malgré une couverture d’homme à homme parfois déficiente, le Tricolore a pu compter sur la performance magistrale de Dobes, qui a bloqué 32 tirs consécutifs après avoir cédé trois buts sur quatre lancers. 

Écoutez le chroniqueur sportif, Meeker Guerrier, revenir sur les performances du CH lors du 5e match contre les Sabres, vendredi après-midi, à l'émission de Philippe Cantin.

Pour le chroniqueur, la victoire de jeudi témoigne d'une maturité grandissante au sein de la jeune troupe de Martin St-Louis, qui mène désormais la série 3 à 2.

Autres sujets abordés:

  • Victoire de Montréal: L’équipe montréalaise a surpris Ottawa avec un gain de 3 à 2 en prolongation lors du premier match de la finale de la Coupe Walter, grâce aux buts de Nicole Gosling et Abby Roque.
  • Grand Prix de Formule 1: En plus de la F1, le week-end du Grand Prix à Montréal mettra en vedette la F1 Academy (série féminine) et, pour la première fois, le calibre très élevé de la F2.

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