Grande opération policière

Une opération policière d'envergure menée par l'Équipe intégrée de lutte contre la pornographie juvénile a conduit à l'arrestation de 23 hommes, âgés de 26 à 73 ans, à travers la province, vendredi.

Tous les hommes arrêtés ont comparu en lien avec des accusations de possession, de distribution et d’accession de fichiers d’abus et d’exploitation pédosexuels. Sept d’entre eux demeurent détenus.

Cette enquête colossale pilotée par la Sûreté du Québec a permis la saisie de 4 millions de fichiers informatiques et l'identification de victimes, dont deux mineurs.

Écoutez Marcel Savard, ancien directeur général adjoint de la Sûreté du Québec, expliquer la stratégie derrière une telle opération policière, vendredi après-midi à l'émission de Philippe Cantin.

Selon Marcel Savard, le succès de telles frappes repose sur un travail d'infiltration numérique d'une complexité juridique extrême, où les policiers doivent patrouiller le web pendant des mois sans jamais inciter à la commission d'un crime.

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