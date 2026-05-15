Le CH à une victoire de la finale de conférence

Les Canadiens de Montréal ont pris une option sérieuse sur leur série face aux Sabres de Buffalo avec une victoire éclatante de 6-3.

Malgré un début de match chaotique, la décision audacieuse de Martin St-Louis de maintenir Jakub Dobes devant le filet, sur les conseils de son adjoint Marco Marciano, a tourné le vent en faveur du Tricolore.

Les gros canons, dont Suzuki, Caufield et enfin Ivan Demidov, ont répondu présent.

Écoutez la chronique sportive de Jean-Michel Bourque, vendredi à Lagacé le matin.

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