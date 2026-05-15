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Intolérance en hausse

Lutte à l'homophobie et la transphobie: Manon Massé incite les alliés à se lever

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 15 mai 2026 15:55

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Lutte à l'homophobie et la transphobie: Manon Massé incite les alliés à se lever
À l'approche du 17 mai, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, la députée solidaire Manon Massé souligne l'importance des alliés pour la communauté LGBTQ+. / Associated Press/ Lee Jin-man

À l'approche du 17 mai, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, la députée solidaire Manon Massé souligne l'importance des alliés pour la communauté LGBTQ+.

Citant l'exemple récent de l'attaché de presse du maire de Québec, Cedrik Verreault, qui a dénoncé les insultes homophobes subies sur les réseaux sociaux, Mme Massé souligne que le combat pour l'acceptation sociale est loin d'être terminé, particulièrement pour les personnes trans.

Écoutez Manon Massé discuter de l'importance de la solidarité pour lutter contre la transphobie et l'homophobie, vendredi après-midi, à l'émission de Philippe Cantin.

Elle profite de son passage pour inviter les auditeurs à se joindre à la grande marche citoyenne contre l'homophobie et la transphobie qui aura lieu dimanche prochain à 14 h à la Place des Festivals.

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