 Aller au contenu
Un total de 43 chansons

Drake sort trois albums à la fois

par 98.5

0:00
5:34

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 15 mai 2026 15:42

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Drake sort trois albums à la fois
La chronique culturelle de Catherine Beauchamp / Cogeco Média

Le rappeur canadien Drake, révélé jadis dans la série Degrassi: La Nouvelle Génération, a frappé un grand coup en inondant le marché musical de 43 nouvelles chansons. 

L'artiste a lancé simultanément trois opus intitulés Iceman, Habibti et Made of Honor.

Écoutez Catherine Beauchamp, chroniqueuse culturelle, revenir sur les plus récents albums de la star canadienne, vendredi au Québec maintenant.

Selon elle, cette sortie massive vise directement sa rivalité avec Kendrick Lamar, tentant ainsi de reprendre le dessus après les tensions de 2024.

Vous aimerez aussi

«Iceman», le nouvel album de Drake: vengeance subtile ou simple coup marketing?
Lagacé le matin
«Iceman», le nouvel album de Drake: vengeance subtile ou simple coup marketing?
0:00
6:43
Mélissa Désormeaux-Poulin: «Jouer, c'est devenu une drogue»
Radio textos
Mélissa Désormeaux-Poulin: «Jouer, c'est devenu une drogue»
0:00
40:25
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
«Le Canadien a atteint une certaine maturité» -Meeker Guerrier
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Se ressaisir dans le chaos
«Le Canadien a atteint une certaine maturité» -Meeker Guerrier
Lutte à l'homophobie et la transphobie: Manon Massé incite les alliés à se lever
Rattrapage
Intolérance en hausse
Lutte à l'homophobie et la transphobie: Manon Massé incite les alliés à se lever
Le directeur de la CIA se rend à Cuba
Rattrapage
Une rencontre exceptionnelle
Le directeur de la CIA se rend à Cuba
Richardson Zéphir: le succès viral de «Palé Hockey» expliqué
Rattrapage
Le Québec maintenant
Richardson Zéphir: le succès viral de «Palé Hockey» expliqué
Ottawa veut doubler la production d’électricité au Canada d’ici 2050
Rattrapage
Économie
Ottawa veut doubler la production d’électricité au Canada d’ici 2050
Taïwan: «Mêlez-vous de vos affaires» -Valérie Beaudoin
Rattrapage
Mise en garde de Xi Jinping à Donald Trump
Taïwan: «Mêlez-vous de vos affaires» -Valérie Beaudoin
«Cette spéculation n'est qu'une spéculation» -Dimitri Soudas
Rattrapage
PSPP espionné par Ottawa?
«Cette spéculation n'est qu'une spéculation» -Dimitri Soudas
Souveraineté numérique, taxe sur les riches et espionnage
Rattrapage
Survol de l'actualité politique
Souveraineté numérique, taxe sur les riches et espionnage
Immigration: les entreprises craignent un déficit de travailleurs
Rattrapage
Crise de la main-d'oeuvre
Immigration: les entreprises craignent un déficit de travailleurs
FIFA 2026: Shakira, Madonna et BTS en vedette à la finale
Rattrapage
Coupe du monde de soccer
FIFA 2026: Shakira, Madonna et BTS en vedette à la finale
Projet de loi C-22: vos données cellulaires sont-elles en péril?
Rattrapage
Des risques pour votre vie privée?
Projet de loi C-22: vos données cellulaires sont-elles en péril?
«Si on veut s'attaquer au problème des infrastructures, ça prend des sommes»
Rattrapage
Déficit de 50 millions $ d'ici 10 ans
«Si on veut s'attaquer au problème des infrastructures, ça prend des sommes»
Marie-Philip Poulin et la Victoire se préparent à un duel intense contre Ottawa
Rattrapage
Finale de la LPHF
Marie-Philip Poulin et la Victoire se préparent à un duel intense contre Ottawa
DSN: «C'est un gros temps d'adaptation pour beaucoup de monde» -Dre Laroussi
Rattrapage
Informatisation
DSN: «C'est un gros temps d'adaptation pour beaucoup de monde» -Dre Laroussi