Un total de 43 chansons

Le rappeur canadien Drake, révélé jadis dans la série Degrassi: La Nouvelle Génération, a frappé un grand coup en inondant le marché musical de 43 nouvelles chansons.

L'artiste a lancé simultanément trois opus intitulés Iceman, Habibti et Made of Honor.

Écoutez Catherine Beauchamp, chroniqueuse culturelle, revenir sur les plus récents albums de la star canadienne, vendredi au Québec maintenant.

Selon elle, cette sortie massive vise directement sa rivalité avec Kendrick Lamar, tentant ainsi de reprendre le dessus après les tensions de 2024.