Le Québec maintenant

L'humoriste Richardson Zéphir, créateur du concept viral Palé Hockey, discute de son succès actuel.

Accompagné de ses comparses, il produit un balado hebdomadaire basé sur l'improvisation qui gagne en popularité durant les séries de la LNH.

Il a également abordé sa récente collaboration publicitaire avec Martin Matte pour les supermarchés Maxi.

Entre deux tournages devant public, l'artiste réfléchit à l'aspect imprévisible de la viralité numérique tout en préparant de futurs projets liés à la Coupe du monde.

Écoutez le comédien Richardson Zéphir, vendredi au micro de Philippe Cantin.