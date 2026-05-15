Renouer avec la musique et la création originale

Après une absence discographique de dix ans, la chanteuse Ima est de retour avec un tout nouvel album intitulé Je reprends tout.

Ce projet marque un tournant pour l'artiste qui, après avoir connu de grands succès avec des albums de reprises, se livre à travers des compositions originales nées d'une période de vie tumultueuse marquée par un litige juridique avec son ancien manager, une pause maternelle et la pandémie.

Écoutez l'entrevue de Catherine Beauchamp et Philippe Cantin avec la chanteuse Ima, vendredi après-midi, au Québec maintenant.

Pour l'artiste, cet album représente bien plus qu'une simple collection de chansons; c'est un symbole de résilience et de réappropriation de soi.