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De la haute couture signée Dior

La robe olympique de Céline Dion s'installe à Montréal

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 14 mai 2026 08:55

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Anaïs Guertin-Lacroix
Anaïs Guertin-Lacroix
La robe olympique de Céline Dion s'installe à Montréal
Anaïs Guertin-Lacroix / Cogeco Média

La robe haute couture signée Dior, portée par Céline Dion lors de sa performance historique à la Tour Eiffel pour l'ouverture des Jeux olympiques de Paris, arrive enfin à Montréal.

Dès demain, le public pourra admirer cette pièce unique au Musée McCord Stewart dans le cadre d'une expérience immersive de dix minutes liée à l'exposition Montréal 1976.

Écoutez la chroniqueuse Anaïs Guertin-Lacroix aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

La création a nécessité un travail colossal pour briller sous la pluie parisienne.

«Cette fameuse robe-là qui a pris plus de 1000 heures de confection, ça a été fait à la main avec des cristaux, avec des perles [...] plus de 500 mètres de tissu pour faire la frange»

Anaïs Guertin-Lacroix

Autre sujet traité:

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