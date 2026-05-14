De la haute couture signée Dior

La robe haute couture signée Dior, portée par Céline Dion lors de sa performance historique à la Tour Eiffel pour l'ouverture des Jeux olympiques de Paris, arrive enfin à Montréal.
Dès demain, le public pourra admirer cette pièce unique au Musée McCord Stewart dans le cadre d'une expérience immersive de dix minutes liée à l'exposition Montréal 1976.
Écoutez la chroniqueuse Anaïs Guertin-Lacroix aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
La création a nécessité un travail colossal pour briller sous la pluie parisienne.
«Cette fameuse robe-là qui a pris plus de 1000 heures de confection, ça a été fait à la main avec des cristaux, avec des perles [...] plus de 500 mètres de tissu pour faire la frange»
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