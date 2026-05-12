Action collective contre Equifax et TransUnion

La chroniqueuse économie Marie-Eve Fournier traite d'une action collective majeure visant Equifax et TransUnion pour leur lenteur à corriger des erreurs dans les dossiers de crédit, une problématique qui peut coûter jusqu'à 150 000 $ en intérêts sur une hypothèque.
Elle rappelle qu'au Québec, les plaintes doivent être déposées à la Commission d'accès à l'information.
Écoutez Marie-Eve Fournier expliquer le tout, lors de sa chronique financière de mardi à Lagacé le matin.
«Et là, si en plus on est pas capable de modifier des informations erronées, ça prouve qu'il y a un problème grave qui peut nous coûter cher [...] Des assurances plus chères, des prêts personnels plus chers, de la difficulté à obtenir un cellulaire financé. On peut même rater un emploi. On peut avoir de la difficulté à se trouver un logement. La cote de crédit en Amérique, c'est utilisé partout.»
Autre sujet abordé:
- Le rapport de Luc Godbout sur les finances municipales : alors que les infrastructures dépérissent, de nouvelles solutions sont proposées, comme l'impôt foncier différé, pour soulager les propriétaires manquant de liquidités.