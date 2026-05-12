Action collective contre Equifax et TransUnion

La chroniqueuse économie Marie-Eve Fournier traite d'une action collective majeure visant Equifax et TransUnion pour leur lenteur à corriger des erreurs dans les dossiers de crédit, une problématique qui peut coûter jusqu'à 150 000 $ en intérêts sur une hypothèque.

Elle rappelle qu'au Québec, les plaintes doivent être déposées à la Commission d'accès à l'information.

Écoutez Marie-Eve Fournier expliquer le tout, lors de sa chronique financière de mardi à Lagacé le matin.