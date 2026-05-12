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Action collective contre Equifax et TransUnion

Dossier de crédit: une mauvaise cote erronée peut coûter jusqu'à 150 000$

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 12 mai 2026 07:29

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Marie-Eve Fournier
Marie-Eve Fournier
Dossier de crédit: une mauvaise cote erronée peut coûter jusqu'à 150 000$
La chronique financière de Marie-Eve Fournier / Cogeco Média

La chroniqueuse économie Marie-Eve Fournier traite d'une action collective majeure visant Equifax et TransUnion pour leur lenteur à corriger des erreurs dans les dossiers de crédit, une problématique qui peut coûter jusqu'à 150 000 $ en intérêts sur une hypothèque. 

Elle rappelle qu'au Québec, les plaintes doivent être déposées à la Commission d'accès à l'information. 

Écoutez Marie-Eve Fournier expliquer le tout, lors de sa chronique financière de mardi à Lagacé le matin

«Et là, si en plus on est pas capable de modifier des informations erronées, ça prouve qu'il y a un problème grave qui peut nous coûter cher [...] Des assurances plus chères, des prêts personnels plus chers, de la difficulté à obtenir un cellulaire financé. On peut même rater un emploi. On peut avoir de la difficulté à se trouver un logement. La cote de crédit en Amérique, c'est utilisé partout.»

Marie-Eve Fournier

Autre sujet abordé: 

  • Le rapport de Luc Godbout sur les finances municipales : alors que les infrastructures dépérissent, de nouvelles solutions sont proposées, comme l'impôt foncier différé, pour soulager les propriétaires manquant de liquidités. 

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