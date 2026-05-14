1 billion en investissements

Le Canada a l'aspiration de doubler sa production d'électricité d'ici 2050. C'est ce que le premier ministre Mark Carney a annoncé, jeudi, en présentant la Stratégie nationale pour une économie canadienne électrifiée de son gouvernement.

Ce plan représenterait des investissements totaux de 1 billion (mille milliards) de dollars échelonnés jusqu'en 2050.

Qu'est-ce que cette annonce représente pour le Québec et Hydro-Québec?

Écoutez Normand Mousseau, directeur scientifique de l'Institut de l'énergie Trottier à Polytechnique, discuter de cette annonce, jeudi, à La commission.