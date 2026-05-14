1 billion en investissements

Le Canada a l'aspiration de doubler sa production d'électricité d'ici 2050. C'est ce que le premier ministre Mark Carney a annoncé, jeudi, en présentant la Stratégie nationale pour une économie canadienne électrifiée de son gouvernement.
Ce plan représenterait des investissements totaux de 1 billion (mille milliards) de dollars échelonnés jusqu'en 2050.
Qu'est-ce que cette annonce représente pour le Québec et Hydro-Québec?
Écoutez Normand Mousseau, directeur scientifique de l'Institut de l'énergie Trottier à Polytechnique, discuter de cette annonce, jeudi, à La commission.
«L'électricité joue un rôle de plus en plus important. Si jamais on voulait remettre nos objectifs climatiques sur la carte, ça passe par une électrification additionnelle massive. Les nouvelles technologies modernes sont toutes basées sur l'électricité. Dans contexte-là, augmenter la part de l'électricité, c'est important.»