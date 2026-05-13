Nouveau sondage

Selon le plus récent sondage, décortiqué par l'analyste Dimitri Soudas, Mark Carney et les libéraux fédéraux jouissent d’une popularité exceptionnelle au Québec, frôlant la «quasi-hégémonie».

Avec un taux de satisfaction de 63 %, M. Carney s’impose comme une figure de stabilité, dominant même dans des bastions traditionnellement conservateurs ou bloquistes comme la région de Québec.

Cette dynamique crée un défi de taille pour le Bloc québécois, qui peine à se positionner face à un Ottawa perçu comme moins menaçant, ainsi que pour les conservateurs, relégués à 16% des intentions de vote.

Écoutez la chronique sur la politique fédérale de Dimitri Soudas, mercredi à Lagacé le matin.