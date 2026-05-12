Le président américain et Truth Social

Le chroniqueur Luc Ferrandez réagit aux plus récentes frasques de Donald Trump sur son réseau social Truth Social.

Le président américain y a publié une rafale de 55 messages en trois heures, relayant des théories du complot et s'en prenant de manière répétée à Barack Obama.

Selon Ferrandez, Trump incarne une forme de persévérance propre aux dirigeants qui s'enrichissent au pouvoir, contrairement aux politiciens traditionnels qui finissent par se lasser de la pression constante.

Le dossier Mark Carney et l'environnement

La discussion bifurque ensuite sur les pressions exercées par Mark Carney pour le développement d'oléoducs et sur l'opposition de l'ancien ministre de l'Environnement Steven Guilbeault.