Intentions de vote au provincial

Un nouveau coup de sonde publié par Pallas Data-Qc125-L’actualité confirme une remontée de la Coalition avenir Québec (CAQ).

Cette tendance, également observée dans un autre sondage publié simultanément, semble être portée par la popularité croissante de la première ministre Christine Fréchette, dont la cote de confiance grimpe au détriment de celle de ses adversaires libéraux.

Écoutez l'analyse de Philippe J. Fournier, chroniqueur à L'actualité et fondateur de l'agrégateur Qc125, mercredi à Lagacé le matin.