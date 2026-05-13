Sondage politique fédérale

Un sondage Synopsis publié dans La Presse montre 63 % de satisfaction envers le gouvernement de Mark Carney au Québec.
Écoutez à ce sujet l'analyste de politique fédérale Dimitri Soudas au micro de Philippe Cantin.
Les faits saillants
- Pas moins de 49 % d’intentions de vote pour les libéraux, notamment chez les francophones (43 %) et les jeunes (42 %);
- Le Bloc est à 27 % et les conservateurs sont en difficulté, à 16 %;
- On parle d'un accord imminent entre Ottawa et l’Alberta sur la tarification du carbone et de la possibilité d’un nouveau pipeline vers la Colombie-Britannique.