La Coalition avenir Québec semble reprendre de la vigueur depuis l’arrivée de Christine Fréchette comme première ministre, démontre un sondage Pallas, paru mercredi.
Écoutez la chroniqueuse et animatrice Nathalie Normandeau discuter de ces données qui donnent un aperçu de l’avis des électeurs en vue des prochaines élections, mercredi, à l’émission Le Québec maintenant.
«C'est le ton et c'est sa personnalité qui font la différence. Elle est très calme. On ne sent pas qu'elle porte le poids de lourdes responsabilités sur ses épaules. Elle est presque zen et elle semble en maîtrise totale et parfaite de ses dossiers. Je trouve qu'elle a vraiment trouvé rapidement la bonne façon d'être première ministre. Puis je pense que, si monsieur Legault avait quitté plus tôt, probablement que la CAQ serait dans une meilleure posture.»