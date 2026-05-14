La capacité de construire de grands projets

Dans sa chronique politique du jeudi matin, Dimitri Soudas analyse la stratégie énergétique ambitieuse de Mark Carney, qui propose de doubler la part de l'électricité au pays d'ici 2050 pour soutenir l'intelligence artificielle et l'électrification industrielle.

Pour lui, le véritable test ne réside pas dans la vision, mais dans la capacité du Canada à construire de grands projets rapidement, un défi de gouvernance majeur compte tenu des obstacles provinciaux, environnementaux et des consultations autochtones.

Écoutez le chroniqueur Dimitri Soudas aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

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