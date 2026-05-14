Déficit municipal

Le Québec fait face à un déficit de maintien des actifs municipaux qui passera de 52 milliards à 94 milliards de dollars d'ici 2036 si rien n'est fait.

Les économistes Nicolas Marceau et Monique Jérôme-Forget proposent la création d'un fonds provincial de 15,7 milliards sur dix ans pour soutenir les villes.

Toutefois, l'animateur Luc Ferrandez et l'invité Renaud Labrecque insistent sur la nécessité de dire «non» aux nouveaux projets (bibliothèques, arénas) pour prioriser la réfection des réseaux d'aqueduc et d'égout existants.

Ils dénoncent une gestion de la dépense inefficace et appellent à un courage politique accru.

Écoutez la discussion à ce sujet entre les commissaires et Renaud Labrecque, directeur général de Parisville, jeudi midi.