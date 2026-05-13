Nouveau président, nouvelle stratégie?

Nicolas De Ciccio, récemment élu à la présidence du syndicat SCFP 301, s'est exprimé sur l'état des négociations avec la Ville de Montréal, qualifiant les offres actuelles d'insuffisantes.

Malgré les tensions, il a confirmé qu'aucune grève ne viendrait perturber le Grand Prix de Montréal, privilégiant pour l'instant la table de négociation.

Le président a attribué la lenteur des travaux printaniers, notamment le ramassage de la «garnott » et la réparation des nids-de-poule, à un non-respect du plancher d'emploi par l'administration, affirmant qu'il manque environ 200 cols bleus permanents.

Enfin, il a défendu ses membres contre les critiques sur l'absentéisme, soulignant la pénibilité physique de leurs tâches par rapport à celles des cols blancs.

Écoutez Nicolas de Ciccio, président du président du SCFP 301, le syndicat des cols bleus de Montréal, à La commission mercredi midi.