Augmentation depuis la pandémie

Une étude de la Chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violent (UNESCO-PREV) révèle qu'environ un Canadien sur cinq (18%) est un conspirationniste convaincu.
Entre 2021 et 2024, on observe une consolidation de l'adhésion à ces théories, accompagnée d'une augmentation de l'incertitude chez la population générale quant à la véracité de certains complots.
Écoutez David Morin, titulaire de la chaire UNESCO, faire le point sur ces données préoccupantes, jeudi, à La commission.
«On parle en fait de consolidation de l'adhésion au conspirationnisme [...] et le doute a progressé, c'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui ne sont pas convaincus que certaines théories du complot sont fausses.»
Le niveau de confiance envers les institutions — qu’elles soient politiques, médiatiques ou scientifiques — demeure la variable principale expliquant cette tendance. Selon David Morin, l’absence de bilan public rigoureux sur la gestion de la pandémie par les gouvernements pourrait avoir contribué à effriter cette confiance.