Augmentation depuis la pandémie

Une étude de la Chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violent (UNESCO-PREV) révèle qu'environ un Canadien sur cinq (18%) est un conspirationniste convaincu.

Entre 2021 et 2024, on observe une consolidation de l'adhésion à ces théories, accompagnée d'une augmentation de l'incertitude chez la population générale quant à la véracité de certains complots.

Écoutez David Morin, titulaire de la chaire UNESCO, faire le point sur ces données préoccupantes, jeudi, à La commission.