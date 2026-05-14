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Augmentation depuis la pandémie

18,8% de conspirationnistes convaincus au Canada: «Le doute a progressé»

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Entendu dans

La commission

le 14 mai 2026 13:54

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
18,8% de conspirationnistes convaincus au Canada: «Le doute a progressé»
La commission / Cogeco Média

Une étude de la Chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violent (UNESCO-PREV) révèle qu'environ un Canadien sur cinq (18%) est un conspirationniste convaincu. 

Entre 2021 et 2024, on observe une consolidation de l'adhésion à ces théories, accompagnée d'une augmentation de l'incertitude chez la population générale quant à la véracité de certains complots.

Écoutez David Morin, titulaire de la chaire UNESCO, faire le point sur ces données préoccupantes, jeudi, à La commission.

«On parle en fait de consolidation de l'adhésion au conspirationnisme [...] et le doute a progressé, c'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui ne sont pas convaincus que certaines théories du complot sont fausses.»

David Morin

Le niveau de confiance envers les institutions — qu’elles soient politiques, médiatiques ou scientifiques — demeure la variable principale expliquant cette tendance. Selon David Morin, l’absence de bilan public rigoureux sur la gestion de la pandémie par les gouvernements pourrait avoir contribué à effriter cette confiance.

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