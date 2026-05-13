Prestation aux Jeux de Paris 2024

Le Musée McCord Stewart présentera du 15 mai au 7 septembre prochain la robe Dior portée par Céline Dion lors de sa prestation remarquable au sommet de la Tour Eiffel, à l’occasion des Jeux de Paris en 2024.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp en discuter mercredi, lors de sa chronique culturelle au micro de l’animateur Philippe Cantin.