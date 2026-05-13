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Prestation aux Jeux de Paris 2024

La robe Dior portée par Céline présentée au Musée McCord Stewart

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 13 mai 2026 16:42

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
La robe Dior portée par Céline présentée au Musée McCord Stewart
Le Musée McCord Stewart présentera du 15 mai au 7 septembre prochain la robe Dior portée par Céline Dion lors de sa prestation remarquable au sommet de la Tour Eiffel, à l’occasion des Jeux de Paris 2024. / Thibault Camus / The Associated Press

Le Musée McCord Stewart présentera du 15 mai au 7 septembre prochain la robe Dior portée par Céline Dion lors de sa prestation remarquable au sommet de la Tour Eiffel, à l’occasion des Jeux de Paris en 2024.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp en discuter mercredi, lors de sa chronique culturelle au micro de l’animateur Philippe Cantin.

«Oui, on rend hommage à Céline Dion, mais on rend hommage à cette robe iconique. Puis, de toute façon, on ne se tanne jamais de revoir cette performance-là. Donc c’est une visite très rapide, mais ô combien jouissive. Dix à vingt minutes à peu près si on fait toutes les lectures explicatives de la robe.»

Catherine Beauchamp

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