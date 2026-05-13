Pourquoi les jeunes délaissent la télévision?

La télévision était un vecteur important de cohésion culturelle pour le Québec. C'est moins vrai aujourd’hui avec des auditoires beaucoup plus fragmentés, surtout chez les jeunes.
Écoutez à ce sujet la journaliste Katia Gagnon a ce sujet au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- La télévision est particulièrement délaissée par la génération Z, celle née après 2000;
- Katia Gagnon, qui gère les stages de La Presse, note qu'un nombre important d'aspirants journalistes ignorent qui est l'animateur... de Tout le monde en parle;
- Le documentaire de Mounir Kaddouri se penche sur l’apparent désintérêt des jeunes pour ce qui se produit à la télévision québécoise;
- Des exceptions? Le rassemblement autour des Canadiens ainsi que le balado Palé hockey.