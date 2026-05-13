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Pourquoi les jeunes délaissent la télévision?

«Ils veulent autre chose» -Katia Gagnon

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 13 mai 2026 16:30

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Katia Gagnon
Katia Gagnon
«Ils veulent autre chose» -Katia Gagnon
Société sous la loupe / Cogeco Média

La télévision était un vecteur important de cohésion culturelle pour le Québec. C'est moins vrai aujourd’hui avec des auditoires beaucoup plus fragmentés, surtout chez les jeunes.

Écoutez à ce sujet la journaliste Katia Gagnon a ce sujet au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • La télévision est particulièrement délaissée par la génération Z, celle née après 2000;
  • Katia Gagnon, qui gère les stages de La Presse, note qu'un nombre important d'aspirants journalistes ignorent qui est l'animateur... de Tout le monde en parle;
  • Le documentaire de Mounir Kaddouri se penche sur l’apparent désintérêt des jeunes pour ce qui se produit à la télévision québécoise;
  • Des exceptions? Le rassemblement autour des Canadiens ainsi que le balado Palé hockey.

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