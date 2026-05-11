Le déploiement du Dossier santé numérique (DSN) dans les régions pilotes de la Mauricie, du Centre-du-Québec et du Nord-de-l'Île-de-Montréal s'est effectué sans la «catastrophe» appréhendée par certains.

Dès samedi matin, des milliers de professionnels étaient à pied d'œuvre pour cette transition majeure visant à remplacer le fax par une information numérique partagée.

Si des problèmes de latence ont été signalés lundi matin en raison d'un fort volume d'utilisateurs, Santé Québec a été saluée pour sa communication transparente et quotidienne sur l'état du réseau.

Écoutez la discussion entre Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez sur les premiers pas du DSN, lundi après-midi, à La commission.